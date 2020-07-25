محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - أ ش أ
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الجمعة، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- "أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال- بداية وقت الظهر".
كانت هذه تفاصيل خبر "بسبب كورونا".. المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.