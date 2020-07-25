"بسبب كورونا".. المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الجمعة، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- "أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال- بداية وقت الظهر".