رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الخميس، 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 18 حالة عن اليوم السابق. وهي أكبر حصيلة يومية تعلنها الجزائر منذ ظهور الوباء في نهاية فيفري الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25 ألفا و.448

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 13 وفاة جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات .1124 كما أشار إلى تماثل 386 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 17 ألفا و.369 بينما يتواجد 66 مريضا في العناية المركزة.