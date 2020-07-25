بعد تصدره للتريند.. من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر؟

أصبح نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، بين مستخدمي موقع "جوجل"، بعدما بعث رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيها باسم الشعب الكويتي وباسمه وباسم الحكومة عن الشكر والامتنان على سرعة استجابته بإصدار تعليماته بإرسال طائرة تابعة للقوة الجوية الأمريكية لنقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
وأوضح الشيخ نواف الأحمد- خلال الرسالة - بأن هذه البادرة الكريمة
من هو نواف الأحمد؟
الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولد في 25 يونيو 1937 ، وهو ولي العهد في دولةالكويت وهو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته اليمامة، وتلقى تعليمه بالمدارس النظامية السائدة آنذاك. سميّ وليًا للعهد في 7 فبراير 2006. وفي 20 فبراير بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب.
من إنجازاته الإسهام في دعم وبناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعمل على ترغيب الشباب الكويتي بالانخراط في سلك الشرطة والعمل الإداري بوزارة الداخلية بهدف تطوير العمل، والعمل بسياسة الإحلال بوزاره الداخلية، حيث أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب، كما إنشاء إدارة شؤون المختارين، وإدارة شؤون الانتخابات.
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