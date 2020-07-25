أبرز المعلومات عن جامعة نورة بالسعودية

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، بهدف تحديد إطار التعاون المشترك، وتفعيل العمل التكاملي بينهما بما ينعكس إيجابا على الأعمال المشتركة في عدد من المتطلبات والبرامج والمبادرات والأبحاث.

وتأتي محاور التعاون على عدة مجالات رئيسية يتفرع عنها حزمة من المحاور الفرعية المرتبطة بنشاطات وخدمات كل طرف وفي مجالات مختلفة وهي: محور استراتيجي، يُعنى بتطوير واستحداث السياسات والإجراءات ذات الإرتباط بنشاط ومشاريع الطرفيين، وفقاً لمقتضيات الحاجة، بهدف تحقيق التميز المؤسسي وإدارة التغيير، بنما ركزت مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تحليل

ونقدم إليكم بعض المعلومات عن جامعة نورة بنت عبد الرحمن

وجمع البيانات، وذلك بتفعيل الشراكة في مجالات البحث العلمي والتجارب التطبيقية المختلفة في جمع البيانات وتطويرها، والعمل على تقديم الدعم في إعداد الدراسات المقارنة.

فتقع في مدينة الرياض تم افتتاحها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتعتبر أول جامعة في المملكة العربية السعودية خاصة للبنات، تم تغيير اسمها من جامعة الرياض للبنات لتصبح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات.

وتستوعب الجامعة حوالي 60 ألف طالبة مما يشكل أكثر من 60% من خريجات الثانوية.

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وتم انتقال الجامعة إلى مقرها الدائم بالمدينة الجامعية. وأول مدراء الجامعة هي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وقد أنشئت الجامعة بناءً في عام1427 هـ لتكون جامعة للبنات بالرياض تحت مظلة وزارة التعليم ترتبط بها كليات البنات الكائنة في منطقة الرياض التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم (وزارة التعليم حاليا بعد دمجها مع وزارة التعليم العالي). وعليه فقد مرت كليات الجامعة بالمراحل الآتية:

أنشئت أول كلية من الكليات المعنية وهي كلية التربية عام 1390 هـ (1970 م) ثم تبعها بعد ذلك إنشاء الكليات الأخرى حتى بلغ عدد الكليات الكائنة في منطقة الرياض (23) كلية مثّلت الكليات التي احتضنتها الجامعة في بداية مولدها.