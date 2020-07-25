الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا تابعة للجيش السوري

قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الجمعة، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك "ردا على إطلاق نار" باتجاه هضبة الجولان المحتل في وقت سابق من اليوم. سابق من اليوم. وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخباراتي. وأوضحت القوات الإسرائيلية أنها "تعتبر Advertisements الجيش السوري مسؤولا عن عملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل". الجيش السوري مسؤولا عن عملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل". وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة. وأضاف أن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.

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