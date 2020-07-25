وزير الحج السعودي : لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

قال ‏وزير ‎الحج السعودي محمد صالح بنتن، إن مسؤولي البلاد لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام، امتثالا لأوامر الملك، سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد أنه لا استثناءات بهذا الشأن وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونقل موقع "سبق" عن الوزير

قوله: "إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام".

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وأشار إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت

بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، مضيفا: "المهم لدى الجهات كافة هو ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم".

وتابع: "تم إعداد خطة استثنائية محكمة لضمان عدم انتشار فيروس ‎كورونا"، لافتا إلى أن الجائحة بدأت وفي ‎السعودية نحو نصف مليون معتمر، لتوضع إثرها الأولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج.