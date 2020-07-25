مبعوث أمريكي: موافقون على عقد اجتماعات مع إيران بشأن أفغانستان

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة موافقة على عقد اجتماعات مع إيران بشأن التسوية الأفغانية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار المبعوث خلال مناسبة نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام عبر تقنية الفيديو، اليوم الجمعة، إلى أن من بين التحديات الإقليمية أمام عملية السلام في أفغانستان "التصرفات الخبيثة" لجهات خارجية، مضيفا أن هذه الموضوع متعلق بإيران "التي لم تدعم الجهود لإقامة المفاوضات الأفغانية – الأفغانية"، حسب

قوله.

وأضاف أن سبب ذلك يكمن إلى حد كبير في حالة العلاقات الأمريكية – الإيرانية، حيث تعارض إيران الحضور الأمريكي في أفغانستان.

وأكد خليل زاد أن الولايات المتحدة عملت مع كل من الصين وروسيا وباكستان والهند و"الأصدقاء في الخليج" لدعم عملية السلام الأفغانية.

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وتابع قائلا: "ونحن موافقون أيضا على عقد اجتماعات خاصة بأفغانستان مع إيران، لأننا نريد من

إيران أن تدعم العملية أيضا"، دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن أي اجتماعات محتملة مع إيران.

وأشاد زلماي خليل زاد بدور دول المنطقة في التسوية الأفغانية، وخاصة أوزبكستان وكازاخستان. وقال: "نعتقد أن هاتين الدولتين لهما دور مهم جدا في تشجيع الطرفين الأفغانيين، الحكومة و"طالبان" على تجاوز التحدي القائم، أي العنف وملف المعتقلين، والمساهمة في التشجيع على مفاوضات أفغانية - أفغانية وحل وسط ووضع خارطة طريق سياسية لإنهاء الحرب الأفغانية".

وأكد أن الولايات المتحدة ستقوم بمساهمتها في التوصل إلى السلام وتطوير القدرات الاقتصادية في وقت لاحق من أجل تحقيق الازدهار لأفغانستان.