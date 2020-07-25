ولي العهد السعودي يطمئن الحلبوسي على صحة الملك سلمان

أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة الملك سلمان وبحث العلاقات بين البلدين.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن "الأخير اطمأن على صحة خادم الحرمين
وأعرب الحلبوسي وفقاً للبيان، عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
آفاق التعاون بين البلدين، وأكد الحلبوسي تطلع العراق إلى المزيد من التعاون مع السعودية.
وبحسب البيان، فإن الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع
من جهته أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة"، بحسب البيان الذي نقل عن الأمير السعودي قوله، إن "استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة".
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