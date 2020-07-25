العراق: سقوط أربعة صواريخ على موقع عسكري قرب جنوب العاصمة بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، سقوط أربعة صورايخ من نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية، على بعد 60 كلم جنوبي العاصمة بغداد.



وفي تغريدة على صفحتها الرسمية، كشفت الخلية أن الصاروخ الأول سقط على مستودع للدورع والثاني على ما أسمته "كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر.



وسقط الصاروخان الآخران في ساحة فارغة "مما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".



وسائل إعلام عراقية نقلت عن بيان أصدرته الخلية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصواريخ أطلقت من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى.



وفي مارس الماضي، استهدف صاروخان معسكر بسماية، حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي.



وتضم القاعدة أيضا قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصا بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.



وكان نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كينيث إيكمان أكد، الخميس، أن القوات العراقية ستتسلم المعسكر التدريبي الضخم، الذي يضم قرية وهمية لتدريب الجنود على القتال الحضري، يوم غد السبت.



والأحد الماضي، استهدف عدد من صواريخ الكاتيوشا المنطقة الخضراء وسط بغداد، في هجوم معتاد، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.



وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارات بينها سفارة الولايات المتحدة.



وقد تعرضت المصالح الأميركية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي.



وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بالوقوف وراءها.



المصدر: وكالات

