مروحيات حربية إسرائيلية تهاجم أهدافاً جنوب سوريا

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أغارت مروحيات حربية إسرائيلية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا وذلك ردًا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم.

المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي اعلن أن “مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب ​سوريا​ وذلك ردًا على اطلاق النار باتجاه ​هضبة الجولان​ في وقت سابق”.

وكشف ادرعي أنه “خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية، ويعتبر الجيش الإسرائيلي ​النظام السوري​ مسؤولًا لعملية اطلاق النار اليوم وسيواصل الرد بتصميم على أي مساس بسيادة إسرائيل”.

المرصد السوري المعارض فاشار الى ان انفجارات عنيفة دوت نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدفت إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، ما تسبب في اشتعال النيران في الموقع.

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وكان المرصد السوري رصد انفجارات عنيفة في الريف الشمالي للقنيطرة بالقرب من الحدود مع الجولان، تزامنا مع استهداف مضادات النظام الجوية لأهداف مجهولة، دون أنباء عن خسائر بشرية .

اما وكالة الأنباء السورية فأفادت نقلاً عن مصدر عسكري أن طائرات هليكوبتر إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراش.