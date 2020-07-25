الكيان الصهيوني: ضربنا أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم “دمشق” عند الحدود

أعلن الكيان الصهيوني، مساء الجمعة أنه ضرب أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش “الإسرائيلي”، في بيان “أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك رد ا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم”.

وأضاف “خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية”.