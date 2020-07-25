الـ”PJD”: لا للمس بالاختيار الديمقراطي وندعو للالتزام بأخلاقيات الانتخابات

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه لكل حملات التشويش المقرونة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ولكل “خطاب عدمي تيئيسي يمس بالاختيار الديمقراطي”، باعتباره ثابتا دستوريا، مثمنا في المقابل المشاورات التي باشرتها الحكومة بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.

واعتبر فريق “المصباح”، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة، بمناسبة اختتام دورة أبريل 2020، أن هذا الخطاب التيئيسي، يضر بوظيفة الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات الوساطة، ومؤكدا مسؤولية كافة أطراف المشهد السياسي المغربي، في الالتزام بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية.

ونوه الفريق، بقرار رئيس الحكومة، الانفتاح والتشاور مع مجموع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين، فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، من منطلق التعاون والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في الاقتراح والتأطير والوساطة.