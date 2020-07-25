شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 462 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 462 إصابة جديدة منها 226 حالة لعمالة وافدة، و 225 حالة لمخالطين، و11 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 414 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 34826.

وأشارت إلى وفاة حالتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 66 عاماً، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 61 عاماً.