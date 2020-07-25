حسن الختام.. وفاة العميد إبراهيم جميعي أثناء صلاة العشاء داخل أحد المساجد بالغردقة" فيديو"

شهد أحد مساجد منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وفاة عميد بالقوات المسلحة بالمعاش داخل المسجد أثناء أداء الصلاة، اليوم الجمعة، وقام المصلين بنقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المسجد، وتبين وفاته بسكته قلبية.
المتوفي يدعى إبراهيم جميعى، عميد متقاعد بالقوات المسلحة، وكان يعمل مدير أمن بأحد القرى السياحية بالغردقة، حيث أجرى الدكتور تيسير العربى، الكشف عليه عقب نقله من المسجد إلى المستشفي الخاص، وتبين أن سبب الوفاه سكتة قلبية وأنه توفى أثناء تواجده بالمسجد.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس يوك" فيديو يظهر وفاته أثناء صلاة سنة العشاء، ورصدته كاميرات المسجد، حيث سقط أثناء الركعة الثانية، وقام المصلين بنقله للمستشفي وتبين وفاته بسكته قلبية.
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