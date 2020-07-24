الرباط تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم من الأمم المتحدة

بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، تخلد اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ابتداء من الإثنين المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام.

وقال بلاغ لمكتب الأمم المتحدة بالمغرب، إن الاحتفال يأتي “بعد انقضاء أزيد من عام عن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في المغرب”.

وتنظم الاحتفالية بالتعاون مع مكتب المغرب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد الأوروبي.

وسيتم تنظيم حفل يوم 27 يوليو 2020 في المعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث سيشهد مشاركة وزير العدل وأعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الشركاء الدوليين وعددا من الضيوف. ويرتقب الإعلان صباح الإثنين المقبل، عن الانضمام الرسمي للمملكة المغربية، من خلال اللجنة الوطنية، إلى المبادرة العالمية لحملة القلب الأزرق لمكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

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وفي إطار تنفيذ المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا الذي يموله الاتحاد الأوروبي، ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، بشراكة مع اللجنة الوطنية، ندوة وطنية عن بعد، لفائدة ما يقارب 100 مساعدة ومساعدة اجتماعيين من مختلف ربوع المملكة.

ويندرج تنظيم المبادرة، بحسب البلاغ، في إطار استمرارية برامج الاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تمتدلفترة 3 سنوات، بدعم من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، التابع للاتحاد الأوروبي.

وكان الصندوق الائتماني المذكور، خصص 15 مليون يورو للمبادرة الإقليمية، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.