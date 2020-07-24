المدير الرياضي لسبورتينغ لشبونة يحط الرحال بإشبيلية لإنهاء ترتيبات ضم مدافع “الأسود”

سافر هيغو فيانا، المدير الرياضي لفريق سبورتينغ لشبونة، إلى إشبيلية عاصمة الأندلس لإنهاء ترتيبات التعاقد مع الدولي المغربي زهير فضال.

وكشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الاسبانية أن هيغو حط الرحال بإشبيلية لإنهاء صفقة انتقال مدافع ريال بيتيس فضال، بعد الرحلة الأخيرة التي قادت مدافع الأسود إلى لشبونة حيث اجتاز الفحوصات الطبية.

وشدد المصدر ذاته على كون الصفقة من المنتظر حسمها خلال الساعات القليلة القادمة، مبرزا في السياق ذاته أن قيمتها حددت بين 3 و4 ملايير أورو باحتساب الامتيازات وذلك بهدف تعويض المدافع ماتيو استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.