بعد تعافيه.. الدوزي يفاجئ جمهوره

كشف الفنان عبد الحفيظ الدوزي، ليلة أمس الخميس، عودته إلى الساحة الفنية، بعد الظروف الصحية، التي عاشها، أخيرا.

ونشر الدوزي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، مقطعا من داخل استوديو التسجيل، ردد فيه مقطعا من أغنية جديدة، معلنا، بشكل مفاجئ، لجمهوره عودته إلى الساحة الفنية من جديد.

ويردد الدوزي في المقطع ذاته عبارة “هي هي”، دون كشف موضوع أغنيته، مشوقا الجمهور إلى ما سيعلنه عمن يقصد بـ”هي هي” في أغنيته، يوم 27 يوليوز الحالي.

وكان الدوزي قد خضع لعملية جراحية في 17 يونيو الماضي، وهو التدخل الجراحي الثاني من نوعه، الذي اختاره الفنان المغربي من أجل التخلص من الآلام الحادة على مستوى ظهره.