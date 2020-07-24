شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يلقي أطفاله الثلاثة أسفل عجلات القطار والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يوليه 2020 صوره ارشيفيه ارتكب مواطن مصري جريمة مروعة، عندما ألقى أطفاله الثلاثة أمام القطار، ليلقوا مصرعهم في الحال. Advertisements وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا بمصرع 3 أطفال في حادث قطار بمنطقة ملوي في محافظة المنيا. وأظهرت التحريات أن مواطنا يدعى ”محمد علي“ (50 عاما) ألقى أبناءه الثلاثة أمام القطار، وهم ”خديجة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات، منة 4 سنوات“. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكشفت التحريات الأولية أن الأب مختل عقليا، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.

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