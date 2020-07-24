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مصري يلقي أطفاله الثلاثة أسفل عجلات القطار

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 24 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

ارتكب مواطن مصري جريمة مروعة، عندما ألقى أطفاله الثلاثة أمام القطار، ليلقوا مصرعهم في الحال.

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وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغًا بمصرع 3 أطفال في حادث قطار بمنطقة ملوي في محافظة المنيا.

وأظهرت التحريات أن مواطنا يدعى ”محمد علي“ (50 عاما) ألقى أبناءه الثلاثة أمام القطار، وهم ”خديجة 8 سنوات، عمرو 6 سنوات، منة 4 سنوات“.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب مختل عقليا، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام.

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