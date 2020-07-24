شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: حالات التعافي تتجاوز عدد الإصابات وتراجع الوفيات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 31970 حالة.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 38 حالة جديدة.
وأضاف البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و 4518 حالة وفاة.
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