شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تغيرات المناخ ستتجاوز كل الصراعات قريبا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح ماس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن تغيرات المناخ ستتجاوز في وقت قريب كل الصراعات - وهذا ما يمكن أن يراه الجميع اليوم في منطقة الساحل الأفريقي وفي المحيط الهادي أو البحر الكاريبي.
وقال ماس: "يجب أن تعين في أقرب وقت ممكن مبعوثا خاصا لشؤون المناخ والأمن".
وأوضح ماس أن ألمانيا ترغب بالتعاون مع الحلفاء في تشكيل مجموعة خبراء من أجل المناخ والأمن، مضيفا: "هدفنا هو جعل هذا الموضوع مكونا ثابتا لعمل مجلس الأمن الدولي - مرة واحدة وإلى الأبد". وأضاف ماس قائلا: "إن وقت الصبر الدبلوماسي قد ولى".
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