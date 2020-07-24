شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: تغيرات المناخ ستتجاوز كل الصراعات قريبا والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تركيز الاهتمام الدولي على مقاومة الصراعات الناجمة عن التحولات المناخية.

وأوضح ماس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن تغيرات المناخ ستتجاوز في وقت قريب كل الصراعات - وهذا ما يمكن أن يراه الجميع اليوم في منطقة الساحل الأفريقي وفي المحيط الهادي أو البحر الكاريبي.

وقال ماس: "يجب أن تعين في أقرب وقت ممكن مبعوثا خاصا لشؤون المناخ والأمن".

وأوضح ماس أن ألمانيا ترغب بالتعاون مع الحلفاء في تشكيل مجموعة خبراء من أجل المناخ والأمن، مضيفا: "هدفنا هو جعل هذا الموضوع مكونا ثابتا لعمل مجلس الأمن الدولي - مرة واحدة وإلى الأبد". وأضاف ماس قائلا: "إن وقت الصبر الدبلوماسي قد ولى".