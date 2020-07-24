«بوريس» يحذر من «أوقات صعبة» في مواجهة الفيروس المميت

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في حديث مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، إن هناك "أسئلة دون إجابة" حول ما إذا كانت البلاد قد انتهجت سياسة الإغلاق بالسرعة الكافية لإبطاء معدل العدوى.
وأضاف جونسون: "سيكون هناك الكثير من الفرص لتعلم الدروس مما حدث".
وواجهت حكومة جونسون انتقادات واسعة النطاق بسبب التعامل مع الأزمة، بدءا من توقيت الإغلاق إلى توافر معدات الحماية وعدم القدرة على إجراء الفحوصات في الأيام الأولى للجائحة.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء وعد بإجراء تحقيق عام، لكنه لم يحدد موعده حتى الآن، بحجة أن الأولوية هي التركيز على التعامل مع تفشي الجائحة.
وسجلت المملكة المتحدة 677,45 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وتم الإعلان عن 914ر297 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.
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