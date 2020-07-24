شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر «بسماية» العراقي والان نبدء بالتفاصيل

سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا داخل، اليوم، معسكر "بسماية" العراقي الواقع في ضواحي العاصمة العراقية, فيما تفيد المعلومات الأولية بانطلاق الصواريخ من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن أحد هذه الصواريخ سقط على مستودع للدروع، فيما سقط الثاني على "كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر, وسقط الصاروخان الآخران في ساحة فارغة, موضحةً أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية باستثناء بعض الأضرار المادية.

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