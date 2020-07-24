نادي بغداد: تعاقدنا مع زيد تحسين سليم ورسمي.. نستغرب رد فعل النجف

وكان نادي النجف قد أصدر بياناً في وقت سابق اليوم، يؤكد ان المدافع زيد تحسين، مرتبط بعقد رسمي مع الفريق حتى 2023.

وذكر نادي امانة في بغداد في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهيأة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي، توضح موقفها السليم إزاء التعاقد مع اللاعب، زيد تحسين، والذي تؤكد فيه عدم ارتباطه بعقد مع نادي النجف، وفقاً لكلام اللاعب نفسه الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون قد وقع مع إدارة النجف، مؤكدا ان توقيعه لنادي أمانة بغداد كان رسميا، على عكس ما جاء في البيان الذي نشر من قبل المكتب الإعلامي للنادي، والذي ذكر فيه أن اللاعب يرتبط معه بعقد يمتد لثلاث سنوات".



وعبر رئيس النادي، فلاح مندب المسعودي، عن "استغرابه من ردة فعل الأخوة في نادي النجف الرياضي حول انضمام اللاعب إلى فريق امانة بغداد، وفقاً لما بثه المركز الإعلامي في النادي عن وجود مخالفة قانونية واضحة وصريحة بتوقيع اللاعب مع نادينا".

وأكد رئيس إدارة نادي امانة بغداد الرياضي، على "سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقاً للأنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم حرصاً واهتماماً بالغين على حفظ حقوق الجميع، ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح حسب ما جاء في بيان نادي النجف الذي يؤكد ان ادارة نادي بغداد غير ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت بين اندية الدوري الممتاز، وهذا مخالف للحقيقة".



واضاف: "طالما كانت الهيأة الادارية لنادي أمانة بغداد سباقة في وضع كل امكانياتها وملاعبها تحت تصرف الأندية الاخرى، خصوصا اندية محافظاتنا العزيزة"، مشيرا إلى ان "حصول النادي على المركز الاول في التقييم، الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة بداية هذا العام، يعطينا دليلا دامغا على قانونية الإجراءات المتبعة في النادي".

وفي الختام، طالب المسعودي "الاخوة الاعزاء في إدارة نادي النجف بإظهار العقد المبرم بينهم وبين اللاعب، ليتسنى لنا في حالة صحة ادعائهم سلك الطرق القانونية مع اللاعب، للحصول على حقنا المعنوي".

