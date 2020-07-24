درجال يرجح عودة العمل بملعب الزوراء الأسبوع المقبل

رياضة 2020-07-24 | 22:57 586 مشاهدة رجح وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، عودة العمل في مشروع ملعب الزوراء خلال الأسبوع المقبل.





وبين الوزير درجال، وفقاً للبيان، ان "جميع الظروف يمكن التغلب عليها على الرغم من صعوبتها، والاهم ارتفاع وتيرة العمل بعد وصول الملعب الى مراحل متقدمة جداً يجب ألا تهمل"، مشيراً الى انه "سيتخذ التدابير اللازمة مع الجهات الحكومية لتسهيل العمل وانسيابيته متوقعا ان تعاود الملاكات الهندسية والفنية عملها مطلع الاسبوع المقبل".

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته الخليج 365، أن "وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، تفقد اليوم ملعب الزوراء الرياضي وبحث اهم اسباب ومعرقلات توقف العمل خلال المدة الماضية ومنها جائحة كورونا وعدم وصول بعض المعدات الضرورية التي ادت الى توقف العمل طيلة الزمن المنصرم".وبين الوزير درجال، وفقاً للبيان، ان "جميع الظروف يمكن التغلب عليها على الرغم من صعوبتها، والاهم ارتفاع وتيرة العمل بعد وصول الملعب الى مراحل متقدمة جداً يجب ألا تهمل"، مشيراً الى انه "سيتخذ التدابير اللازمة مع الجهات الحكومية لتسهيل العمل وانسيابيته متوقعا ان تعاود الملاكات الهندسية والفنية عملها مطلع الاسبوع المقبل".

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