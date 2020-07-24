العراق يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021

رياضة 2020-07-24 | 22:36 2,772 مشاهدة تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، دعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس العرب - قطر 2021.



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