بعد تهديدات حزب الله.. تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعزيز قواته بالقرب من الحدود مع لبنان مع سلسلة تحركات عسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أنه "يبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو".

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان "في أعقاب تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية سوف تتغير استعدادات الجيش في المناطق العسكرية والمدنية بهدف تعزيز حالة الدفاع في الحدود الشمالية".

وأضاف: "بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان. كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ يومين عن سلسلة تعزيزات عسكرية في الحدود مع لبنان، وذلك في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره في سوريا.

Advertisements

والثلاثاء، أعلن حزب الله، المدعوم من إيران، مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية بسوريا مساء الإثنين.

وقال أدرعي: "وفقًا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، سيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية. كما أنه في بعض البلدات يتوقع اغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان".

وأضاف: "في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية، بالتنقل على المحاور، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا عن تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار".

ولوح بدفع لبنان الثمن لأي تحركات عسكرية لمليشيا حزب الله .

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي: "دولة لبنان مسؤولة عمّا يحدث داخل أراضيها".

ونقل عن قائد جيش الاحتلال في المنطقة الشمالية قوله في لقاء عقده، اليوم الجمعة، مع رؤساء السلطات المحلية في الشمال، إن "الجيش يستعد لمجموعة من السيناريوهات ويجري تقييم متواصل للوضع وسيواصل الاستعداد لأعمال دفاعية وعملياتية وفق الحاجة".