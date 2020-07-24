أمريكا وروسيا تجريان أول محادثات بشأن أمن الفضاء منذ 2013

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020 قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان الأسبوع المقبل أول محادثات رسمية ثنائية بشأن أمن الفضاء منذ عام 2013، وذلك بعد مزاعم أمريكية بأن روسيا اختبرت سلاحا فضائيا مضادا للأقمار الصناعية هذا الشهر.

وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن أحد الموضوعات المحتملة للمحادثات التي ستعقد في فيينا قد يكون توضيح "أن الفضاء الخارجي ليس منطقة بلا قانون أو قواعد حاكمة".

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