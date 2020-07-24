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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الحج السعودى: لن يؤدى أى مسئول بالمملكة فريضة الحج هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام، وتفصيلاً، قال وزير الحج والعمرة نقلاً عن إمارة منطقة مكة المكرمة: إن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.
وأشار بسحب صحيفة " سبق" إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وأن الحج سيقام حسب الاشتراطات الصحية، قائلاً: المهم لدى الجهات كافة ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم، وأضاف: تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا. لافتا إلى أنه خلال 10 سنوات استقبلت السعودية أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.
وأكد أن الجائحة بدأت وفي السعودية نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج. مشيرًا إلى أن التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.
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