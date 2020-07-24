شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: داعمون للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب ومخططات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور هناء سليمان، القيادية بحزب المؤتمر، أمين الحزب بالجيزة، إننا نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية، للحفاظ على الوطن ومواجهة أي مخاطر تواجه البلاد، ومواجهة جماعات الإرهاب التي تحاول العبث بمقدرات الدولة المصرية.

وأضافت أمين المؤتمر في بيان لها اليوم، أن ما يحدث فى غرب البلاد والتهديد العثمانى في المنطقة، بعد أن تم استقدام مرتزقة داعش من سوريا إلى ليبيا طمعا فى السيطرة على البترول الليبى، لافتا إلى أن كل هذه المخططات ستفشل وأننا داعمين للدولة المصرية ضد كل المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

وتابعت أن حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار صميدة قد انتهج النهج الوطنى كعادته بالوقوف والدعم غير المحدود للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات بهذا الشأن للحفاظ على الأمن القومي المصرى، والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة في المنطقة.