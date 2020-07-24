أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 4 ملايين و73 ألف شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و73 ألفاً و243 شخصا.

وأضافت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 144 ألفاً و780 شخصا على الأقل توفوا نتيجة الإصابة بالمرض داخل الولايات المتحدة حتى الآن.

وسجلت الجامعة، التي يقع مقرها في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، 34 ألفا و495 إصابة، و476 حالة وفاة جديدة بالمرض داخل الولايات الأمريكية.

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