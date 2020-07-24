كبير خبراء أمراض معدية : ترامب يسير باتجاه صحيح في مكافحة كورونا

اعتبر كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، أن رئيس بلاده، دونالد ترامب، "يتحرك باتجاه سليم" في قراراته الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال فاوتشي، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، تعليقا على إلغاء ترامب المؤتمر العام للحزب الجمهوري في جاكسونفيل الذي كان من المخطط إجراؤه الشهر المقبل لإعلان ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية: "ليس سرا بالنسبة للبيت الأبيض ماذا نعتقد أنا وزملائي في فريق العمل (لمكافحة فيروس كورونا) بشأن التجمعات الحاشدة".

وأضاف فاوتشي، الذي اكتسب خلال

الجائحة شعبية كبيرة بين المواطنين الأمريكيين بسبب دوره في توضيح قضايا عدة متعلقة بالفيروس: "أعتقد أنه وبعض الآخرين في البيت الأبيض سمعوا ما قلناه حول هذا الأمر وآمل في أن ذلك أثر بشكل معين على القرار المتخذ".

وأشار كبير خبراء الأمراض المعدية إلى أن هناك قرارات إيجابية أخرى اتخذها ترامب مؤخرا، وأوضح: "كما ترون الرئيس خرج وتحدث عن موضوع ارتداء الكمامات وهو عمليا أوصى بذلك ولهذا

السبب أعتقد أننا نسير باتجاه صحيح فيما يخص هذا الموضوع".

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كما اعتبر فاوتشي، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن المؤتمرات الأخيرة التي أجراها ترامب مؤخرا حول مكافحة فيروس كورونا كانت مفيدة، مشددا على توصيته بارتداء الكمامات والابتعاد من الحشود، مضيفا: "إنه قال أشياء أعتبره أنها مهمة".

كما لفت إلى أن هذه المؤتمرات كانت وجيزة وواضحة، لافتا إلى أن هذا الأمر جيد في سياق توجيه رسائل للسكان.

ويعتبر موضوع الخلافات المحتملة بين ترامب وفاوتشي حول سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد من الأكثر تداولا بين وسائل الإعلام الأمريكية.

ويدخل فاوتشي ضمن فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمكافحة الجائحة، لكنه لم يحضر 3 مؤتمرات أخيرة لترامب حول الموضوع.