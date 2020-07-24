سلطنة عُمان تواصل تعزيز خطوط الملاحة عبر موانيها

تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق بشكل مستمر

تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر ودعم الاقتصاد الوطنى وتوفير الاحتياجات الأساسية

تسعى سلطنة عُمان إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق بها، من خلال تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العُمانية وزيادة حجم الأعمال وجذب مشغلى الخطوط الملاحية الرئيسية، نظراً لموقعها الجغرافى على الساحل الشرقى لشبه الجزيرة العربية وطبيعة التضاريس التى تتمتع بها تحت البحر وقبالة سواحلها، حيث تمتلك السلطنة عدداً من موانئ المياه العميقة، والتى تمكن مشغلى الشحن الدولى وسفنهم من الوصول بسهولة إلى هذه الموانئ للقيام بعمليات الشحن الكبرى، والربط بين عمليات الشحن الدولى.

الأداء المطلوب

وفى هذا الإطار، تعمل الشركة العُمانية للنقل البحرى - إحدى شركات المجموعة العُمانية العالمية للوجيستيات «أسياد» - على المضى قدماً فى مبادرة تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العُمانية وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة لهذه المبادرة ضمن مؤشرات أداء قطاع الخدمات اللوجستية، حيث استمرت هذه المبادرة فى تحقيق التقدم بنهاية عام 2019 من خلال تأسيس الذراع التجارى للشركة العُمانية لنقل الحاويات، وخدمات الخطوط التجارية الجديدة

Advertisements

المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجى والهند.. كما تسعى الشركة لتحقيق نمو فى عدد الحاويات المنقولة عبر خدماتها، حيث حققت خدمة الخط الهندى السريع نمواً ملحوظاً فى عدد الحاويات المنقولة رغم تحديات جائحة كورونا وبنسبة زيادة بلغت 7% عن الهدف المطروح خلال النصف الأول من هذا العام.

وحول سير العمل فى المبادرة، فتسعى المبادرة إلى تحقيق مؤشرات أداء متقدمة، فمن الناحية التأسيسية لم تؤثر الجائحة بشكل كبير على سير العمل، حيث تم الانتهاء من تأسيس البنية الأساسية للعمليات التجارية للشركة العمانية لنقل الحاويات بنهاية العام الماضى، قبل بدء جائحة كورونا، وتمثل ذلك فى تسيير أولى خطوط الشحن المباشرة لموانئ الهند فى ديسمبر الماضى، عبر تدشين خدمة الخط الهندى السريع «India Express Service»، بالإضافة إلى توسع العمليات التجارية لنقل الحاويات فى جميع الخطوط المشغلة من قبل الشركة، وساهم ذلك فى تعزيز جاهزية مجموعة

«أسياد» للتعامل مع الجائحة، وتوفير البنية الأساسية لتدشين خطوط نقل مباشرة تساهم فى تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسلطنة والذى اتضح جلياً خلال فترة الأزمة.

المستوى الدولى

وترتبط الشركة العُمانية لنقل الحاويات الملاحية بشبكة تضم 10 موانئ «من ضمنها موانئ صحار والدقم وصلالة» عبر 3 خطوط بحرية «IEX, OEX & GEX».. كما قامت الشركة بتوسيع خدمة الخط العُمانى السريع «OEX» وذلك بإضافة ميناءى حمد وخليفة ضمن خط سير الخدمة، بالإضافة إلى تدشين خدمة الخط الهندى السريع «IEX» والتى تضم ميناءى نافاشيفا ومندرا «الهند» وميناء صحار وميناء جبل على وميناء الدمام.. وواجهت الشركة بعض التحديات التشغيلية بسبب إغلاق بعض الموانئ الإقليمية الواقعة فى الشبكة الملاحية للشركة، حيث تعاملت الشركة مع هذه التحديات عن طريق إعادة توجيه بعض الحاويات لموانئ مجاورة، كما تم إتباع سياسة الإبحار البطئ لتقليل التكلفة التشغيلية، وإعادة جدولة بعض الرحلات لتتناسب مع فترة انتظار الحاويات وإلغاء الرحلات فى بعض الأحيان.. وتقوم الشركة حالياً بدراسة وضع السوق وعدد من الخيارات لتوسيع العمليات التجارية من ضمنها تدشين خدمات لعدد من الدول الآسيوية بالتعاون مع مشغلى خطوط الملاحة العالمية وكذلك دراسة التوسع فى عدد من موانئ الخليج العربى سواء عن طريق تدشين خطوط ملاحية جديدة أو تمديد شبكة الخطوط الحالية حسب وضع السوق والطلب.