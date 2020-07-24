وزارة العدل الأميركية: مواطن سنغافوري اعترف بالتجسس لصالح الصين

وأوضحت أنّ “الموقوف اعترف أنّه عميل لقوّة خارجيّة، وفق اعترافاته فقد جرى تجنيده في عام 2015 من قِبل عملاء صينيّين لتوفير معلومات عن دول آسيويّة، لكنّه دعي لاحقًا إلى التركيز على الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أنّ “يو أنشأ في عام 2018 شركة استشاريّة وهميّة من أجل الحصول على سير ذاتيّة ومعلومات حول عسكريّين أميركيّين أو موظّفين يعملون في دوائر حسّاسة، ويقوم بنقلها إلى بكين”.