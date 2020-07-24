كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بالهند، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بـ"كوفيد 19"، حيث تم رصد أكثر من 49 ألف حالة جديدة و740 وفاة، في وقت يشكو مسؤولون نقصا في أدوية شديدة الأهمية في المستشفيات، ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلد حتى الآن لأكثر من 1.3 مليون حالة.

تسعى السلطات المحلية لشراء نسخ انتهت حمايتها بموجب حقوق براءة الاختراع من عقار "ريمديسيفير" الذي أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية لعلاج الحالات الشديدة من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وأودى المرض بحياة 30601 شخص في البلاد، وتضم ولاية مهاراشترا ما يربو على 40 بالمئة من الوفيات، والولاية الغربية هي الأكثر تضررا في الهند حيث رصدت نحو 350 ألف حالة إصابة، 60 بالمئة منها تقريبا في مدينة مومباي، العاصمة المالية للدولة، والبلدات المحيطة بها.

وقال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن ضوابط الأدوية في ولاية مهاراشترا بغرب البلاد إن "الطلب ضخم نظرا للزيادة السريعة في الحالات في الولاية"، وأضاف أن "إمدادات الدواء محدودة، لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع".

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 639 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,622 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.