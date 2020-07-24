شاطئ ضواحي اسفي يلفض جثة متحللة لشخص مجهول الهوية

لفض شاطئ ضواحي مدينة اسفي، اليوم الجمعة، جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة لعكارطة تعرّض للغرق في ظروف لازالت مجهولة.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر مواطنون على جثة شخص لفضتها مياه البحر في حالة شبه متحللة وتعود لشخص مجهول الهوية، حيث تم إخبار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان .

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بآسفي قصد إخضاعها لتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة التي فتحت تحقيق حوال الحادث.