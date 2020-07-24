بعد جدل التهنئات المدفوعة.. ريدوان: أغلب أرباح الفنان ستخصص لأعمال خيرية

أثارت التهنئات المدفوعة، التي يقدمها فنانون عرب، عبر موقع “starzly” جدلا في المغرب، يخص تكسب الفنانين عن طريق معجبيهم، على الرغم من أن الأمر نفسه يقوم به فنانون عالميون دون أي انتقادات.

المنتج، والفنان المغربي ريدوان، الذي أطلق التطبيق، أخيرا، من دبي في الإمارات، أكد أن غالبية الفنانين، الذين يقدمون تهنئات مدفوعة يخصصون الأرباح لأعمال خيرية.

وتحدث ريدوان عن مشروعه الجديد لمجلة “زهرة الخليج”، وقال عنه إنه تطبيق يصل نجوم العالم بجمهورهم كاشفا أن دور التطبيق هو تقصير المسافة بين الطرفين، موضحا أن أغلب الفنانين يخصصون الأموال، التي يجنوها لأعمال الخير.

وبخصوص الفنانين المغاربة، الذين يقدمون تهنئات للجمهور، ويوفر التطبيق تهنئة ريدوان مقابل 99 دولارا أمريكيا، وتهنئة أمينوكس، مقابل 79 دولارا أمريكيا، وتهنئة المدونة المغربية المختصة في مجال الجمال دينا أقصبي مقابل 49 دولارا أمريكيا.

وينتظر أن ينضم فنانون مغاربة آخرون إلى التطبيق، حسب ما تم الاعلان عنه عند إطلاقه قبل أيام، من بينهم سعد لمجرد، وأسماء لمنور.