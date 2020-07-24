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شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل .. البرلمان التونسي يصوت على سحب الثقة من الغنوشي والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
حدد مكتب مجلس النواب التونسي، الخميس المقبل، موعدًا للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وصوَّت أعضاء المكتب، اليوم الجمعة، على تحديد موعد الجلسة بعد أيام من التجاذبات بسبب تأخر حسم هذا الملف.
وقالت الناطقة باسم مكتب البرلمان، نسرين العماري، إن“التصويت على هذا المقترح يعد انتصارًا للنواب الراغبين بسحب الثقة من الغنوشي“.
ونقل موقع إرم نيوز عن العماري، أن الخلاف بين النواب ”أمر صحي ومقبول، وأن الراغبين في الإطاحة بالغنوشي ليسوا دعاة عنف وفوضى .
وتأجل اجتماع مكتب البرلمان أمس، على خلفية انسحاب الكتلة الديمقراطية، بسبب ما وصفته بـ“تحايل النهضة كيلا يتم تحديد الموعد“.
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان، إلى حين التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.
وجرى إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بعدما وقّع عليها 73 نائبًا.
وتتبنى 4 كتل برلمانية إجراءات سحب الثقة من الغنوشي، وتضم الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي، وحركة الشعب ولهما 38 نائبًا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 نائبًا)، وكتلة تحيا تونس (11 نائبًا)، والكتلة الوطنية (11 نائبًا)، ونوابًا آخرين مستقلين.
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