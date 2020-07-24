«السُّلمي»: الميليشيا الحوثية تتحدى المواثيق والأعراف الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «السُّلمي»: الميليشيا الحوثية تتحدى المواثيق والأعراف الدولية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الدكتور السلمي فى بيان له اليوم "رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.
وشدد على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين يمثلون الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.
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