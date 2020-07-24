شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قياسية في إصابات كورونا عالميا بـ284 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وطبقا لتقرير يومي كانت أكبر الزيادات في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
وزاد عدد الوفيات 9753 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ تسجيل زيادة قياسية بلغت 9797 حالة يوم 30 أبريل.
وكان العدد القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية في حالات الإصابة الجديدة 259848 حالة في 18 يوليو.
ويبلغ متوسط عدد حالات الوفاة اليومي 5000 حالة في يوليو حتى الآن ارتفاعا من 4600 حالة في يونيو.
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