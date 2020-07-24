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2020-07-24 | 21:33
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ابدى نادي النجف الرياضي، استغرابه من إدارة نادي امانة بغداد، بعدما تعاقدت مع المدافع زيد تحسين رغم ارتباطه مع غزلان البادية بعقد يمتد حتى 2023.
وذكر النادي في بيان تلقته الخليج 365، "الى ادارة نادي امانة بغداد الرياضي، تحية طيبة .. في الوقت الذي تلتزم ادارة نادي النجف الاشرف الرياضي بكل الضوابط المعمول بها فيما يخص انتقالات وتعاقدات اللاعبين اضافة الى المواثيق الشرفية بين الأندية، فوجئنا بتصرفات غريبة بعيدة كل البعد عن العمل الاداري الصحيح ونتساءل باستغراب شديد عن كيفية استقطاب لاعب مرتبط بعقد ومعرف كونه مثل المنتخب الوطني لفئة الشباب دون الرجوع الى ناديه او حتى الاستفسار عن مدة عقده".
وأضاف ان "زيد تحسين، لاعب نادينا بموجب العقد المبرم بينه وبين ادارة النادي والذي يمتد لثلاثة مواسم وينتهي عام 2023 وبناء على ما تقدم على المسؤولين بنادي امانة بغداد، اعادة النظر بتصرفها غير القانوني وبعكسه ستتخذ ادارة نادي النجف كافة الاجراءات القانونية والادارية بهذا الخصوص وبما يضمن حقوق النادي".
وتابع النادي "نذكر ان هذا العمل منافي لاتفاقية اندية الدوري الممتاز والتي تقضي بالعودة الى ادارة النادي المعني لحل مثل هذه الأمور، آملين من الأخوة بإدارة نادي امانة بغداد اتخاذ ما يلزم للحفاظ على العلاقة ومبدأ التعاون بين اندية بلدنا العزيز والله من وراء القصد".
كانت هذه تفاصيل خبر النجف لبغداد: زيد تحسين مرتبط بنا حتى 2023.. كيف تعاقدتم معه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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