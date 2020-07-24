الصيدلي: تفاجأنا بما نشر بمواقع التواصل بشأن الاتفاق بين الخنجر والحلبوسي

استغرب النائب محمد اقبال الصيدلي، الجمعة، من ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وعن ورقة فيها بنود تفصيلية.
وقال الصيدلي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "تفاجأنا بما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وعن ورقة فيها بنود تفصيلية".
واضاف "نحن نواب ائتلاف المحافظات المحررة لسنا طرفا في اي اتفاق او محور داخلي او خارجي"، مشيرا الى ان "قرارنا نابع من ارادتنا الوطنية ومن وحي الشراكة العراقية مع بقية مكونات الشعب العراقي".
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