بشار رسن يتوج بلقب الدوري الإيراني للمرة الثالثة توالياً

ونجح بيرسبوليس بحسم لقب البطولة بعدما تغلب اليوم على مضيفه نفط مسجد سليمان بنتيجة 2-1 ضمن لقاءات الأسبوع السادس والعشرين من البطولة.

وسجل هدفي بيرسبوليس كل من علي بور في الدقيقة 39 ومهدي ابدي في الدقيقة 58، فيما جاء هدف نفط مسجد عن طريق اللاعب حسين ابراهيمي في الدقيقة 71.



وشارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن اساسياً في المباراة وقدم اداءً كبيراً كعادته، ليتوج مع فريقه للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد هذا الموسم هو الثالث لرسن مع الفريق، حيث من المؤمل ان يحسم رسن مصيره مع بيرسبوليس خلال الأيام القليلة المقبلة.

