بشار رسن يتوج بلقب الدوري الإيراني للمرة الثالثة توالياً

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2020-07-24 | 20:56
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توج فريق بيرسبلويس، بلقب الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.
وسجل هدفي بيرسبوليس كل من علي بور في الدقيقة 39 ومهدي ابدي في الدقيقة 58، فيما جاء هدف نفط مسجد عن طريق اللاعب حسين ابراهيمي في الدقيقة 71.
وشارك نجم المنتخب الوطني لكرة القدم بشار رسن اساسياً في المباراة وقدم اداءً كبيراً كعادته، ليتوج مع فريقه للمرة الثالثة على التوالي.
ويعد هذا الموسم هو الثالث لرسن مع الفريق، حيث من المؤمل ان يحسم رسن مصيره مع بيرسبوليس خلال الأيام القليلة المقبلة.
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