رئيس اركان الجيش يوجه برفع صور القادة العسكريين من جميع مكاتب القادة والآمرين

وجه رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله، برفع صور القادة العسكريين من جميع مكاتب القادة والامرين. وقال مصدر لـ الخليج 365، ان "يار الله وجه برفع كافة صور القادة العسكريين من جميع مكاتب القادة والامرين في وزارة الدفاع". واضاف ان "الصور من رئيس اركان الجيش ونزولاً من القادة".



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