الحلبوسي وبن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب اطمأن، اليوم، على صحة الملك الصعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، خلال اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".



واضاف البيان ان "الاتصال تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب اطمأن، اليوم، على صحة الملك الصعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، خلال اتصال هاتفي بينه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان".واضاف البيان ان "الاتصال تطرق إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية ". واكد الحلبوسي بحسب البيان، "تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين". من جهته، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة، مبينا أن استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

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