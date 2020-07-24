إيران تعلن تسجيل 215 وفاة جراء كوفيد-19 خلال 24 ساعة

أعلنت إيران الجمعة تسجيل 215 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قريب من الحصيلة اليومية التي يسجلها في الفترة الأخيرة هذا البلد الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط.
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري على التلفزيون الرسمي إن "إجمالي عدد ضحايا مرض كوفيد-19 بلغ الآن 15289 وفاة".
وأعلنت إيران تسجيل أول إصابة بالفيروس في 19 شباط/فبراير، وهي تشهد زيادة في الوفيات منذ نهاية حزيران/يونيو.
وسجل البلد 229 وفاة الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية.
ورصدت 2489 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، وفق لاري، ليرتفع الاجمالي إلى 286.523 إصابة.
وأضافت المتحدثة أن 12 من اجمالي 31 محافظة إيرانية مصنفة "حمراء"، وهو أعلى تصنيف في الترتيب الوبائي الذي تعتمده البلاد.
وشدّدت سيما سادات لاري على أنه "في حال اتبع الناس التوجيهات، سيتراجع عدد المرضى في مستشفيات هذه المحافظات، وينخفض الضغط على الطاقم الطبي".
وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الشهر إصابة خمسة آلاف عامل في القطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 140.
وأقرت السلطات إلزامية وضع الكمامات في الفضاءات المغلقة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا، ومن بينها طهران، بإعادة فرض تدابير مشددة.
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