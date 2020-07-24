انت الان تتابع إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز أربعة ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و24492 حالة بزيادة 72219 حالة على الإحصاء السابق وإن عدد حالات الوفاة ارتفع 1113 حالة إلى 143868 حالة.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن إحصاءها يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 23 يوليو تموز. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.
وليس من الضروري أن تطابق أرقام المراكز إجمالي عدد حالات الإصابة التي تعلنها الولايات الأمريكية كل على حدة.
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