شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يؤكد أهمية دور المرأة فى انتخابات الشيوخ.. ويطالب الأحزاب بالتوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة أميرة بهاء الدين أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط والمتابعة، أهمية مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمنتظر إجراؤها خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

وقالت أميرة أبوشقة، في بيان، إن دور المرأة المصرية في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو غيرها من المشاركات الوطنية لا يقل عن دور الرجل بل كان لها الريادة في مناسبات مختلفة.

وأشارت مساعد رئيس حزب الوفد لشئون التخطيط، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضها إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة قدرة الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على تجاوزها بنجاح وضرب أروع الأمثلة للعالم في قدرة وعزيمة وإرادة المصريين.

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وطالبت الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة وضع برامج وتنظيم دورات توعية للناخبين عن طبيعة عملية الانتخاب وأهمية المشاركة في التصويت، وأهمية عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية لمعاونة مجلس النواب.

وأوضحت الدكتورة أميرة أبوشقة، أن حزب الوفد حرص على تأييد ودعم ترشح المرأة في الانتخابات، وتواجدها على الساحة السياسية، لافتة إلى أنه سيكون لها دورا أكثر أهمية خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، في ظل إيمان "بيت الأمة" بدور المرأة وكذلك دور الشباب.