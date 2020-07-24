شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" يلتقى مرشحيه بانتخابات مجلس الشيوخ للتنسيق بشأن تحركات الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمينة النقاش، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أن الحزب عقد جلسة مع مرشحيه على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشحه الفردى الذى سيدفع به وهو منصور عبد الغنى بالشرقية رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الأهالى وعضو اللجنة المركزية للحزب، للتنسيق بشأن تحركات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والقضايا التى سيتبناها كل مرشح، وسيتم نشر برامجهم الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا طباعتها لتوزيعها، مشيرة إلى أن التحركات ستنطلق بشكل رسمى فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية.

ولفتت المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالتجمع، إلى أن الحزب أكد فى جلسته معهم على أن يكون الخط الأساسى لبرامجهم فى مبادى رئيسية، والتى تمثل برنامج الحزب من الأساس، وهو نحو مجتمع للعدالة المجتمعية وإرساء الديمقراطية ودعم الدولة المصرية فى مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أنه تجرى الاستعدادت لخطط الدعاية للتحرك فور انطلاقها.

Advertisements

وأشارت "النقاش " إلى أن مرشحة الحزب فريدة النقاش بالقائمة الوطنية ستركز على القضايا الثقافية وكيفية العمل من أجل تطوير هذا الجانب، بينما سيعمل عمرو عزت، عضو الحزب ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب، ضمن القائمة على تبنى القضايا الشبابية واقتراحاته فى هذا الصدد لتعزيز التعاون بين الشباب والدولة وتقليل الفجوة بينهم، بينما سيركز المرشح أحمد شعبان بالقائمة على قضايا المحليات، بينما سيتبنى المرشح الفردى ملف الزراعة وما تواجهه دائرته من مشكلات فى هذا الجانب .

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستعد لتسلم الأحكام التى صدرت في الطعون الانتخابية من القضاء الإداري، وذلك لإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردى والقائمة، تمهيدا لإعلانها الأحد 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.