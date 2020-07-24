عدد الحالات النشطة بكورونا.. ضغط كبير بطنجة ثم البيضاء وفاس والحالات الخطيرة في ارتفاع -تفاصيل التوزيع

كشفت وزارة الصحة في تصريحها اليومي مساء اليوم الجمعة عن توزيع حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا، على مختلف جهات المملكة، كما بينت الحالات الخطرة منها بكل مدينة.

وأكدت الوزارة أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، تضم أكبر عدد من حالات الإصابة التي تتلقى العلاج حاليا، بإجمالي 789 حالة تليها الدار البيضاء سطات بـ619 حالة.

كما توجد 510 حالات بفاس مكناس، و186 بمراكش آسفي، و97 بجهة الشرق، و84 بالرباط سلا القنيطرة، و58 بالعيون الساقية الحمراء.

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ويضاف إلى ذلك 17 ببني ملال خنيفرة، و16 بدرعة تافيلالت، و15 بكلميم واد نون، ثم 4 بسوس ماسة .

من جهة أخرى ارتفع عدد الحالات الخطيرة والحرجة بين حالات الإصابة ليصل إلى 46 حتى مساء اليوم.

وتتوزع هذه الحالات بين 20 حالة بالدار البيضاء سطات، تستفيد 4 منها من أجهزة التنفس الإصطناعي، و15 حالة بمراكش آسفي، 2 منها تستعمل التنفس الإصطناعي، و5 حالات بطنجة تطوان الحسيمة، و4 بفاس مكناس، و2 بالرباط سلا القنيطرة.