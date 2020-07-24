حصيلة ثقيلة.. طنجة والبيضاء تسجلان أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا.. وأغلب حالات الوفاة بعاصمة الشمال

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة عن حصيلة ثقيلة لعدد المصابين الجدد والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث أظهرت التحاليل المخبرية تأكيد 570 حالة إصابة جديدة، فيما سجلت 7 حالات وفاة، إلبها بمدينة طنجة.

وأكدت الوزارة في تصريحها اليومي، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة، حيث تأكدت بها 207 حالات، منها 199 بطنجة، و4 بالفحص أنجرة، و2 بتطوان، وحالة واحدة بكل من المضيق والحسيمة.

كما سجلت جهة الدار البيضاء سطات 206 حالات، منها 120 حالة ببرشيد، و83 بالدار البيضاء، و3 حالات بسطات، فيما سجلت فاس مكناس 80 حالة 70 منها بفاس، و10 بمكناس، فيما سجلت الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، 17 منها بسيدي قاسم، و2 بالنطيرة وتمارة، وحالة واحدة بكل من العاصمة الرباط، وسلا، وسيدي سليمان، لكل منهم.

أما في مراكش آسفي فسجلت 21 حالة إصابة جديدة، 14 منها بمراكش، و5 بقلعة السراغنة، وحالة واحدة بكل من أسفي، وإقليم الحوز. كما سجلت الجهة الشرقية 23 حالة جديدة، منها 21 بجرادة، و1 بكل من لادريوش والناضور.

Advertisements

كما سجل إقليم جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات بالداخلة، وسجلت 2 حالات بجهة درعة تافيلالت كلها بإقليم ميدلت، فيما سجلت حالة واحدة بجهة سوس ماسة بإقليم شتوكة أيت بها، فيما سجلت مدينة العين حالة واحدة جديدة.

أما من حيث توزيع الوفيات السبعة المعلن عنها فسجتلت 5 منها بطنجة، وحالة واحدة بوازان، وحالة واحدة بمكناس.

بالمقابل سجلت مختلف عمالات وأقاليم الممكة 228 حالة تعاف جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 16100 حالة.